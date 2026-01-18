全国25ヶ所のホールツアー＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞を開催中のマカロニえんぴつが、自身初の台湾単独公演を行うことを発表した。これまで、韓国でのワンマン公演やフェス＜WONDERLIVET 2025＞出演など、海外公演を経験してきた彼らが開催する＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞は、4月12日に台湾・Zepp New Taipeiにて行われるもの