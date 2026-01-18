フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪（２月６日）代表の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１８日、千葉・船橋市で日本代表選手団の結団式・壮行会に出席した。前回２２年の北京五輪の際は、コロナ禍でのオンライン開催で「こうして足を運んで出席するのは初めて」とし「身が引き締まる思い。いよいよ始まるんだな、と。ここからまた、五輪に向けて頑張りたい気持ちが強まった」と語った。昨年１２月の全日