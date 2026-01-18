人間の二面性を象徴的に言い表したフレーズとして知られる“ジキルとハイド”。今春リリースされるアルバム『JEKYLL』を携えて繰り広げるHYDEのライヴは、二面性をはるかに超えた多面性に驚かされ、複合的に絡み合った魅力に惹き込まれ、圧倒されるものだった。1月17日(土)、福島・けんしん郡山文化センター大ホールで開幕した＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞。2025年11月には、キャリア史上最もヘヴィでラウドな“動”のアル