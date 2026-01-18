巨人の石川達也投手が１８日、１７日に現役引退を発表した三嶋一輝氏へ惜別の思いを口にした。「大学の先輩だし、１年目からかわいがってくれて中継ぎの投げ方も教えてもらった」と法大の先輩で、ＤｅＮＡでも入団時からお世話になった先輩の引退に「寂しいですね」と素直な思いを語った。２５年限りでＤｅＮＡを退団した三嶋氏はプロ１３年間で通算３７３試合、３７勝３４敗、４２セーブの成績を残した。２２年には国指定の難