お気に入りの靴がそろそろ買い替え時。新調するなら、おしゃれを底上げできそうな最旬シューズが登場している【ユニクロ】に注目。今回はレザー調のクラシカルなシューズと、きれいめに履けそうなスニーカーを紹介します。大人コーデになじむデザインで、出番が多くなるかも。 クラシカルな雰囲気をまとえるレザー調シューズ 【ユニクロ】「レースアップシュӦ