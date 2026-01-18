シドの明希（B）によるベース・クリニックが、3月14日（土）15日（日）の2日間にわたりESP GROOVE LOUNGE TOKYOにて開催される事が決定した。前回の開催から早くも開催が決定した今回のベース・クリニック。3月14日（土）は、昨年11月の回でも好評だったAKiバンドのメンバー志雄を迎えてのスペシャルセッションが今回も実現。シドやソロプロジェクトの名曲から明希がセレクトした楽曲で、ここでしか見られないベースとドラムのリズ