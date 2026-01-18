女優の綾瀬はるかが１８日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、４月１７日公開）完成報告会に共演の當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡らと登壇した。２０００年に発生した地下鉄線脱線事故で犠牲になった富久信介さん（細田）の家族のもとに、２０年の時を経てラブレターが届くという実話を基に作られた今作。スポーツ報知の記事を見た石井監督が「他人事とは思えない」と感じ、映画化に至った。