LDH JAPANが展開する次世代総合エンタテインメント・プロジェクト『BATTLE OF TOKYO』の最新作となるLIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』が1月23日（金）より全国公開を迎える。これを記念した公開中舞台挨拶に、参加4グループが週替わり登壇することが明らかになった。『BATTLE OF TOKYO』はこれまで2019年・2022年・2023年・2024年に開催され、その世界観を踏襲するかたちでJr.EXILE世代であるGENERATIONS、THE R