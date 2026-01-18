お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）は１８日、高市早苗首相の外交力について取り上げた。１３日に韓国・李在明大統領、１６日にイタリアのジョルジャ・メローニ首相が来日し会談。李在明大統領との際にはドラム演奏でコラボするなど“ドラム外交”し、会談当日が誕生日だったメローニ首相にはプレゼントを贈った。いずれもＳＮＳで発信され話題