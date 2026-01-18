FC東京とサンフレッチェ広島がトレーニングマッチを行ったFC東京は1月18日、キャンプ中の沖縄県内でサンフレッチェ広島とトレーニングマッチを行った。45分×3本の形式で実施され、合計スコアは4-3。3本目に出場したFW小湊絆がハットトリック（4分、11分、37分を達成し、キャンプでの積み上げをプレーで示した。会場には1,314人のファン・サポーターが来場し、ゴールシーンや好プレーのたびに拍手が送られ、ゴールシーンには歓