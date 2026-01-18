フランス1部モナコ時代にはエムバペやファルカオと共闘してリーグ優勝昨シーズンまでJ1のサンフレッチェ広島でプレーしていた元フランスU-21代表FWヴァレール・ジェルマンが現役引退を発表した。かつてフランス1部モナコでリーグ優勝に貢献するなど輝かしい実績を持つ35歳がスパイクを脱ぐ決断を下した。フランス紙「レキップ」が報じている。ジェルマンは現地時間1月16日に放送されたフランスのテレビ局「Canal+」の番組に出