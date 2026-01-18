今年10月に開幕する国内最大級の文化の祭典「よさこい高知文化祭2026」のプレイベントが高知市で開かれ、盛り上がりを見せました。高知市のイオンモール高知で開かれたプレイベントに登場したのは、南国市出身の演歌歌手 三山ひろしさんと高知市出身の俳優 鶴嶋乃愛さんです。2人は今年10月開幕の文化の祭典「よさこい高知文化祭2026」の広報大使になっていて、プレイベントではよさこいの歴史や魅力を訪れた人とともに学ん