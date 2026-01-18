21年東京五輪の卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼（36）が18日、日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）に出演。東京五輪で“ゾーン”に入った体験を明かした。伊藤美誠と組んだ混合ダブルス準々決勝。ドイツペアを相手にゲームカウント3―3で迎えた最終第7ゲームで、3―9とリードされたところで「入った」という。「普通は終わった瞬間だったんですよ。でもそこから逆転できた。僕はゾーンに入っ