流通経大柏高（千葉）から東京Vに加入したFW大藤颯太（18）が18日、キャンプ地の宮崎県都城市で初めて全体練習に参加し、プロ生活をスタートさせた。午前と午後で計3時間半、強度の高い2部練習をこなした。「高校とはプレースピードもフィジカルも違う。付いていくのに必死です」と初々しい表情を見せつつ、「開幕からスタメンを狙うくらいの気持ちでやらないといけない」と決意を新たにした。1メートル90の長身ストライカー。