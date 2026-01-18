ウクライナ対外情報局は１７日、同国を侵略するロシアがウクライナの占領地域で収穫された穀物を「ロシア産」と偽って、中東やアジアに輸出していると発表した。露側の占領下にあるウクライナの港から穀物を積み出し、露南部の港で別の船に移し替えることでウクライナが原産国であることを隠蔽（いんぺい）しているという。輸出量は昨年だけで、２００万トン以上に上った。昨年下半期の輸出先をみると、エジプト（約４９万トン