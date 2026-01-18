軽自動車ってやっぱり面白い！そう思わせてくれたのが「東京オートサロン2026」だ。東京オートサロン（TAS）はカスタムカーの祭典などとも言われ、2025年は25万人超の来場を記録した自動車ショー。いまや国際的人気を博し、2026年1月9日から11日にかけて開催された今回のショーでも、会場にいると、さまざまな国の言葉が耳に飛び込んでくる。読者の方は先刻ご存知のとおり、自動車メーカー各社も､TAS（東京オートサロン）には力