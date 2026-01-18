「なんでー！」と思わず声が出てしまう、子犬の可愛すぎる姿が話題を集めています。おもちゃで引っ張り合っこをしていたら急に電池切れ…！？悶絶必至な投稿は41万回再生を突破し「5万回いいね押したい！」「かわいい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：「なんでｗｗｗ」子犬と"引っ張り合い遊び"をしていたら…反則級に尊い『電池切れの瞬間』】 子犬と引っ張り合い遊び！ Instagramアカ