性暴力根絶条例制定を目指す講演会で話す仲律子さん＝18日午後、岡山市岡山市と同市のNPO法人が18日、性暴力根絶条例制定を目指す講演会を市内で開催した。条例が制定された三重県や福岡県の関係者が内容や制定の過程を説明し「全国での制定を目指そう」と意義を訴えた。三重県で条例の検討懇話会の委員を務め、被害者支援に20年以上携わる公認心理師仲律子さん（58）は「声を上げられない被害者の実情を条例前文に記載した」