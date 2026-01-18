◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）東前頭４枚目・大栄翔（追手風）が、横綱・豊昇龍（立浪）をはたき込み、２勝目を挙げた。豊昇龍に押し込まれたが、土俵際、左に回り、逆転で金星とした。「内容はよくなかったが、勝つことが大事。明日からも頑張ります」とベテランらしく語った。