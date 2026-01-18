¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øsabra¡ÙÂè6¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤µ¡õÁ¯Îõ¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤ÇÌ¥¤»¤ë¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ü¥¯¤È¤«¤Î¤ó¡£¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥×¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£ÇØÃæ¤«¤é¤¯¤Ó¤ì¡¢¤Þ¤ó´Ý¥Ò¥Ã¥×¤ØÂ³¤¯½÷¿À¤Î¶ÊÀþÈþ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£É½»æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Í