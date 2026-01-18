私（義母）は夫と2人暮らし。息子のマサヒロはウチから新幹線で3時間ほど離れた場所でお嫁さんのユリさんと孫のリクトと暮らしています。近頃ようやく感染症が落ち着き、私は息子に3年ぶりに電話して「次はいつ来るの？」と声をかけました。けれど「もう来るな」と言われたから行かないと言うのです。大切な法事まで欠席したことを電話で怒ると、私たちとは距離を取ると突き放されました。電話を切られた後、私たちは呆然としてい