きょう（18日）午後、倉敷市で木造2階建てのコーポの一室を全焼する火事がありました。 警察によりますと、きょう午後0時55分ごろ、倉敷市日ノ出町一丁目の2階建てのコーポの屋根から煙が出ているのを、付近の住民が見つけ、消防に通報しました。 木造セメント瓦葺き2階建てコーポの一室、約20平方メートルを全焼し、約2時間半後に鎮火しました。 この部屋には会社員の男性（54）が一人で住んでいまし