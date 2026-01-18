任期満了に伴う三豊市長選挙がきょう（18日）告示され、現職の山下昭史氏（59）が無投票で3選を果たしました。 【写真を見る】三豊市長選挙現職の山下昭史氏（59）が無投票で3選果たす【香川】 きょう（18日）告示された三豊市長選挙は午後5時に立候補の受付が締め切られましたが、現職の山下氏以外に届け出はなく、無投票で3選が決まりました。山下氏は3期目に向けて「継続と進歩」を掲げ、夢や希望がもてるまちを市民と一緒