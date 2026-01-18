各世代のランナーがふるさとのたすきをつなぐ全国都道府県対抗男子駅伝が行われ、岡山県は過去最高の4位でフィニッシュ。2年ぶりに入賞を果たしました。 広島市の平和記念公園をスタートし7人で48キロを走る都道府県対抗男子駅伝です。 昨年18位で、2年ぶりの8位以内入賞を目指す岡山は7位でタスキを受けた2区の倉敷南中学・伊折駿希選手が上位をとらえ5位に上げます。 3区を走るのは今年の箱根駅伝で区間新記録を