¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÆü¤â...¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÅèÎÃ»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£?¼Ö°Ø»ÒÎò30Ç¯µ­Ç°Æü?¤òÊó¹ð¤·¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2026Ç¯1·î16Æü¡£30Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é30Ç¯¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿9ºÐ¤Î1·î16Æü¡¢¸áÁ°10:30º¢¡£¾®³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤ËÅ´ËÀ¤Ç¥³¥¦¥â¥ê¤ò5Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡¢Å´ËÀ¤«¤éÃÏÌÌ¤ËÃåÃÏ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÊÝ·ò¼¼¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢10Ê¬´ÖµÙ¤ó¤Ç