全国都道府県対抗男子駅伝が広島県で開かれ、群馬は５位でフィニッシュし、２０１９年以来、７年ぶりの入賞を果たしました。 全国都道府県対抗男子駅伝は中学生から社会人までの７人のランナーが４８キロをたすきでつなぎます。 群馬は１９位でたすきが渡った３区、樹徳高校出身で年明けの箱根駅伝を走った駒澤大学の帰山侑大が区間トップの走りを見せ１２人を抜き７位で４区へ。 その後も入賞圏内を保ち、迎えた最終７区