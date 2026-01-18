建築物などを自由につくることができる人気のゲームで、未来の建築物やはたらく車をデザインするコンテストの表彰式が県庁で開かれました。 「デジタルどぼくコンテスト」は建設業界の魅力発信や担い手確保につなげようと、県建設技術センターが今年度初めて開いたものです。１８日県庁で行われた表彰式では入賞した小学生２０人に表彰状が手渡されました。 最高賞の「デジタルどぼくコンテスト大賞」に選ばれたのは