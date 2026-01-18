学校を長期的に欠席する不登校について、山本知事はネガティブなイメージを払拭したいと新たな名称を使用すると発表しました。 「不登校」に代わる名称として山本知事が発表したのは、「ＵｎｉＰａｔｈ（ユニパス）」です。「ひとり一人の」という意味の「ｕｎｉｑｕｅ（ユニーク）」と、「道」を意味した「ｐａｔｈ（パス）」を合わせた造語で学校に通わないことは悪いことではなく、「ひとり一人の道を歩んで良い」