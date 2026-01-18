今年度で、２２年の歴史に幕をおろす藤岡市の日野小学校で、閉校を前に思い出をつくろうとイベントが行われました。 日野小学校で行われたイベントは、ことし３月の閉校の前に地域での思い出を作ろうと企画されたもので、藤岡特別支援学校の生徒たちによる和太鼓の演奏で幕を開けました。 日野小学校は、２００４年日野地区の３つの小学校が統合し開校しました。これまでに１９５人の卒業生を輩出しましたが、年々児童が減り、市