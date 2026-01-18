自民党県連は、次の衆院選で比例代表北関東ブロックの公認候補として元衆議院議員の尾身朝子さんを党本部に申請することを決めました。 自民党県連は１８日、国会議員や県議会議員などが出席して選挙対策委員会を開き、比例代表北関東ブロックに単独で立候補を予定している尾身朝子さんの公認を党本部に申請することを決めました。 尾身さんは前回の衆院選も比例代表で立候補を予定し党本部に公認申請をしていましたが、派閥の裏