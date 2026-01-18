２月に行われる見通しの衆議院選挙に向け、県内の立候補予定者を対象にした説明会が開かれ、１７の陣営が出席しました。 県庁で行われた衆院選の立候補予定者説明会には現職の５つの陣営に加え、立候補を予定している１２の陣営が出席しました。このうち、群馬１区は自民党の現職・中曽根康隆さんのほかに、前回の参院選に出馬した中道改革連合の新人・河村正剛さんや、１月１２日の前橋市長選に出馬した共産党の新人・店橋世津子