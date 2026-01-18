愛知県瀬戸市で、縁起の良い吉祥をモチーフにした作品の企画展が開かれています。瀬戸の陶芸にも大きな影響を与えた工芸家・藤井達吉の作品の中から、日の出の光景や稜線が末広がりの富士山、松竹梅が描かれた掛軸や屏風など、新年ならではの縁起がよい作品が展示されています。企画展「吉祥のかたち」は、2月1日まで瀬戸市美術館で開かれています。