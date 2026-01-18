北海道・釧路市でメガソーラー建設の工事停止を求められた事業者が市に対し、損害賠償請求を検討していることが新たに分かりました。大阪の事業者日本エコロジーは先月24日、昭和地区など釧路市内複数か所で進めるメガソーラー建設について、文化財保護条例を根拠に市から許可が出るまで工事を行わないよう求められていました。これに対し「事業妨害であり、財産権の不当な侵害」として市に損害賠償