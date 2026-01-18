1月17日に静岡県藤枝市で発生した山林火災は、現在も延焼中です。 18日は自衛隊の大型ヘリも出動して消火活動が行われましたが、鎮圧の見通しは立っていません。 【動画】現在も延焼中 藤枝市の山林火災 自衛隊ヘリ出動も鎮圧の見通し立たず=静岡県 ＜神谷修二カメラマン＞「木立の間から激しい炎が上がっているのが見えます」 17日昼頃、藤枝市岡部町の山林から出火しているのが確認されました。 藤枝市によりますと、約3.