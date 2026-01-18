ラグビーリーグワンの中国電力レッドレグリオンズの選手などがきょう（18日）、山口市でラグビースクールを開きました。山口市できょう開かれたラグビースクールには、県内の小中学生85人が参加しました。指導するのは、中国電力レッドレグリオンズの選手やOBです。まずチームでパスまわしの速さを競うゲームが行われ、どうすればパスが速くなるのかを子どもたち自身が考えました