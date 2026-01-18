大学入学共通テストの全日程が終了しました。道内25の会場で大きなトラブルはありませんでした。大学入学共通テストは2日目のきょう、「理科」と「数学」、「情報」の試験が実施され、全日程を終えました。大学入試センターによりますと、大きなトラブルはありませんでしたが、初日に試験会場の札幌北高校で教室の天井から電子音のような音が鳴っていたとして試験の開始時間を25分繰り下げたということです。追試験は今月24