新日本プロレスは18日、千葉・佐倉市民体育館で「永田裕志ProduceBlueJusticeXVII〜青義変遷〜」を行った。試合後にはプロデュースした永田が解説の天山をリングに招き、デビュー35周年を祝った。「デビュー35周年おめでとうございます」と1月11日にデビュー35周年を迎えた。1・4で引退した棚橋弘至が花束を贈呈。永田は「天山さんの胸を借りてプロレスラーになりました」とあいさつ。1693人のファンの前で「来年は改