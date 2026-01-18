静岡県藤枝市岡部町の山林で17日に火災の通報があり、県によると18日までに約5.5ヘクタールが焼けた。県は17日夜、自衛隊に災害派遣を要請。自衛隊の大型ヘリコプターなどは18日、上空から散水したが、鎮火の見通しは立っていない。火災の原因は不明。近隣に民家はなく、けが人の情報はないという。藤枝署によると、17日午後0時半過ぎ、山林で「煙が見える」と119番があった。県によると、18日は自衛隊の大型ヘリ2機のほか、名