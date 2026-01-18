【モデルプレス＝2026/01/18】EXILE TAKAHIROが18日、都内で開催された『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』に出席。書道8段の腕前を披露した。【写真】41歳EXILEメンバーが書道パフォーマンスで美文字披露◆EXILE TAKAHIRO、書道パフォーマンスで美文字披露イベントの冒頭では、EXILE TAKAHIROが書道界の巨匠・吉川壽一氏とコラボ書道パフォーマンスを行い、「LDH PERFECT YEAR 2026」の開幕を記念して、4m×2mの巨大な書を2人