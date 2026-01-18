メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀北町で特産の「アオサノリ」の収穫が始まりました。 紀北町の矢口浦では、波が穏やかな入り江でアオサノリを養殖しています。 先週から収穫が始まり、18日朝は、家族で養殖を営む玉本仁さん（68）が、専用の船で青々としたノリを刈り取りました。 水揚げしたノリは作業場で真水で洗い、丁寧に不純物を取り除きます。 三重県は、アオサノリの出荷量で全国の7割を占めていて、2月