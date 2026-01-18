秋田朝日放送 秋田県内のインフルエンザ患者がおよそ２カ月ぶりに「警報レベル」を下回りました。ただＢ型ウイルスの感染者が増えていて、引き続き感染対策が必要です。 1月５日から１週間のインフルエンザ患者数は秋田県全体で１３９人で、前の週より６割近く減りました。１医療機関あたりの患者数は５．５６人で１０人に及ばずおよそ２カ月＝９週ぶりに流行を示す「警報レベル」を下回りました。この期間は正月休みに伴う