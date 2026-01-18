秋田朝日放送 秋田市の金足農業高校で、小学生を対象にした野球教室が開かれました。 金足農業では、雪で屋外での練習が出来ない時期にも子どもたちに野球を楽しんでもらおうと、おととしから小学生を対象にした野球教室を開催しています。野球教室は学校の屋内練習場で行われ、スポーツ少年団で活動する旭川小学校と仁井田小学校の児童３６人が参加しました。指導したのは野球部の１、２年生の部員で、子どもたちが