新日本プロレスは18日、千葉・佐倉市民体育館で「永田裕志ProduceBlueJusticeXVII〜青義変遷〜」を行った。2月11日の大阪大会でNEVER無差別級の初防衛戦を行う王者・ウルフアロンは初のメイン。ボルチン・オレッグ、矢野通、永田裕志と組み、挑戦者の成田蓮、ディック東郷、高橋裕二郎、EVIL組と8人タッグで対戦した。矢野がHOT軍に捕まるとすぐにウルフがカットに入る。挑戦者の成田も乱入し、ウルフを場外へ落とす