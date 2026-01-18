外国人との共生社会について考えてもらおうと、様々な国の伝統舞踊や食文化などを体験するイベントが、東京・渋谷区で開かれました。東京・渋谷区できょう（18日）開かれたのは、「オール・トゥギャザー・フェスティバル」です。外国人との共生社会について考えてもらおうと、法務省と出入国在留管理庁が主催し、2024年から毎年1月に開かれています。オープニングセレモニーでは、お笑いコンビ・バンビーノがフランス語で「踊りま