◇米男子ゴルフツアーソニー・オープン第3日（2026年1月17日米ハワイ州ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）59位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は7バーディー、2ボギーの65をマークして通算6アンダーで13位に浮上した。ツアー通算12勝目を目指し首位と6打差で最終日を迎える。6位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は73と崩れ、69で回った平田憲聖（25＝ELECOM）と並び5アンダーで20位となった。