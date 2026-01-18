1月18日は海上保安庁の緊急通報番号「118番」の日です。 大分市の水族館「うみたまご」では、大分海上保安部が周知活動を行いました。 海での事件や事故を通報する118番は海上保安庁が2000年に運用を開始した緊急通報用の電話番号です。 1月18日は、大分海上保安部の職員がうみたまごで周知活動を行い、子どもたちに制服を試着してもらったり缶バッチなどを配ったりして118番をPRしていました。 ◆大分海上保安部 田中裕さん「