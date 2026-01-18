2月行われる見通しの衆議院議員選挙について18日、立候補予定者などを対象にした説明会が行われました。 県庁で行われた衆議院議員選挙の立候補予定者などの説明会には県内3つの選挙区に立候補を予定、もしくは検討している陣営や政党の関係者が出席しました。 会では、はじめに、県明るい選挙推進協議会の山崎清男会長が法令を遵守してきれいな選挙を実現するよう要望しました。そして、選挙ポスターの大きさやビラの枚数