大学入試の第一関門とされる「大学入学共通テスト」は2日目のきょう、県内で試験が行われた3つの大学では目立ったトラブルなく2日間の日程を終えました。富山県内では去年よりも157人少ない4348人が出願し、試験は富山大学と富山県立大学、富山国際大学で行われました。きょうは、理科と数学、情報の試験が行われ、午後6時に終わりました。このうち富山県立大学では、受験者の準備が整うのを待ったため、一部の会場で試験の開始時