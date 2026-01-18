きょうの県内は寒気の影響が弱まり、午後は晴れ間が広がりました。あすは再び雨が降り、あさって以降は平野部でも大雪となる恐れがあります。きょうの日中の最高気温は富山市で8.3度、高岡市伏木で7.8度と、きのうにくらべ大幅に低くなりました。今夜は高気圧に覆われて天気の大きな崩れはなさそうです。あすは低気圧の影響を受け、昼過ぎには雨が降り始めそうです。いっぽう新潟地方気象台は「強い冬型の気圧配置に関する北陸地方