ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」の開幕記念会見が１８日、都内で行われ、各グループから総勢１８人が集結した。書道八段の腕前を持つＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯ（４１）ははかま姿で、世界的なＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏と書道パフォーマンスを披露。縦２メートル・横４メートルの巨大な書を共作し、一筆入魂でＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲの